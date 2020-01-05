Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ارحمني ده إنت حقنة".. هنا الزاهد ترد على مداعبة أحمد فهمي لها

الأحد 05/يناير/2020 - 03:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements


داعب الفنان أحمد فهمي، زوجته الممثلة هنا الزاهد، بعد أن شاركت منشورا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لفت انتباهه.


وقالت "الزاهد" في منشورها باللغة الإنجليزية: "لا شيء يدوم للأبد"، ليمازحها زوجها بسؤال إن كانت حصلت على الطلاق منه دون علمه.


ولاقى تعليق أحمد فهمي لزوجته هنا الزاهد تفاعلا من جانب أصدقائها، وتمنوا ألا يحدث انفصال بينهما أبدا، لتقرر الممثلة الرد على زوجها مازحة: "إرحمني ده أنت حقنة".‏


Advertisements

أخبار تهمك

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ ساعة و نصف

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

12:17 ص

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

02:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status