"ارحمني ده إنت حقنة".. هنا الزاهد ترد على مداعبة أحمد فهمي لها





داعب الفنان أحمد فهمي، زوجته الممثلة هنا الزاهد، بعد أن شاركت منشورا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لفت انتباهه.





وقالت "الزاهد" في منشورها باللغة الإنجليزية: "لا شيء يدوم للأبد"، ليمازحها زوجها بسؤال إن كانت حصلت على الطلاق منه دون علمه.





ولاقى تعليق أحمد فهمي لزوجته هنا الزاهد تفاعلا من جانب أصدقائها، وتمنوا ألا يحدث انفصال بينهما أبدا، لتقرر الممثلة الرد على زوجها مازحة: "إرحمني ده أنت حقنة".‏



