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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.. كلوب في مواجهة مورينيو

الأحد 05/يناير/2020 - 03:15 ص
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
محمد الصو
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يستعد عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لمشاهدة جولة جديدة من مباريات البريميرليج، وتحديدًا بالجولة الثانية والعشرين.
ويحتل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة من 20 مباراة، فاز في 19 مواجهة وتعادل في واحدة، ويُعد ليستر سيتي أقرب ملاحقيه حيث يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعها من الفوز في 14 مواجهة، بينما تعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمة في 4 مباريات.

ويرصد "الفجر الرياضي" مواعيد الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي بالتقرير الآتي:-

"الجمعة 10 يناير"

يستضيف وست هام يونايتد نظيره شيفلد يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

"السبت 11 يناير"

آرسنال يغادر خارج الديار لمواجهة كريستال بالاس، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

إيفرتون يواجه برايتون، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ساوثهامبتون يحل ضيفًا على ليستر سيتي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مانشستر يونايتد يستقبل نوريتش سيتي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشيلسي يلتقي بيرنلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وولفرهامبتون يستضيف نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

توتنهام هوتسبير يصطدم مع ليفربول، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

"الأحد 12 يناير"

واتفورد يحل ضيفًا على بورنموث، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أستون فيلا يستقبل مانشستر سيتي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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