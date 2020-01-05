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منتخب الجزائر.. عملاق إسبانيا مهتم بنجم الخضر.. ووضعية صعبة لبونجاح في قطر.. وعرض فرنسي لبلايلي

الأحد 05/يناير/2020 - 03:01 ص
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منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقرير صحفية إسبانية، أن نجم دفاع منتخب الجزائر وفريق ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي مطلوب بقوة في فريق برشلونة، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت شبكة دون بالون الإسبانية، أن نادي برشلونة يرصد عيسى ماندي، ليعوض المدافع الفرنسي كثير الإصابات صامويل أومتيتي، المطلوب من فريقي أرسنال ومانشستر سيتي.

وراقب برشلونة آداء عيسى ماندي في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية في مصر، والتي نال لقبها محاربو الصحراء على حساب منتخب السنغال.

ونال ماندي إعجاب كشافي برشلونة خلال البطولة، الأمر الذي يقرب النادي الكتالوني من حسم الصفقة في يناير الجاري.

وضعية صعبة لبغداد بونجاح

يعيش نجم هجوم منتخب الجزائر وضعية صعبة مع ناديه السد القطري في الآونة الحالية.

وشهدت الفترة الماضية إنخفاض مخيف في مستوى نجم هجوم محاربي الصحراء، مما جعل مشجعي السد يصبوا جام غضبهم على اللاعب.

وأهدر بونجاح ركلة جزاء في مباراة السد الماضية في الدوري، الأمر الذي كلف الفريق السداوي خسارة جديدة في الدوري القطري.

وسجل بغداد 10 أهداف في مشوار الفريق في الدوري القطري حتى الآن، في معدل هو الأقل له منذ إلتحاقه بالفريق من النجم الساحلي التونسي عام 2016.

عرض فرنسي ليوسف البلايلي

بات نجم الترجي السابق، ولاعب أهلي جدة السعودي الحالي يوسف البلايلي قريباً من مغادرة الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ولم يستطع البلايلي التأقلم على الحياة في السعودية، الأمر الذي جعله يبحث عن عرض للإحتراف في الدوري الفرنسي، وفق تقارير صحفية فرنسية.

وأضافت التقارير، أن البلايلي مستعد لتقديم تضحيات مادية، من أجل الرحيل نحو فرنسا، أملاً في استعادة بريقه وتألقه السابق، والذي ظهر جلياً في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.
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