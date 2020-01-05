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ماذا قال عبادي الجوهر عن تكريمه؟

الأحد 05/يناير/2020 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
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علق  الفنان عبادي الجوهر، على تكريمه في ليلة "عباديات" قائلًا إن هناك الكثير ممن يستحقون الشكر، وعلى رأسهم هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ممثلة برئيسها المستشار تركي آل الشيخ، ومحمد زكي حسنين، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد".

ووجه حديثه للجمهور قائلًا: "أما التكريم الكبير لي هو حضوركم، وطوال مسيرة 50 سنة احترمت آذانكم، وأنتم من أوصلتموني لهذه المرحلة، وشجعتموني على ذلك، فألف شكر لكم جميعاً".

وقدم الجوهر روائعة الغنائية والموسيقية، وتغنى بـ"المزهرية، اختفت، معاد هو بجاي، عطشان، .. وغيرها من الأغاني.

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الكلمات المفتاحية

موسيقى منوعات مزيكا فنان الجوهر

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