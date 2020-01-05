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تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 02:44 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نددت وزارة الخارجية السعودية، بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددًة على أن التصعيد التركي يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، الفضائية، أن وزارة الخارجية السعودية نددت بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وتعتبر ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وأكدت المملكة أن التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وللأمن العربي والأمن الإقليمي.

الجدير بالذكر أن البرلمان التركي وافق على مشروع قرار بإرسال جنود إلى ليبيا لمساندة المليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، الأمر الذي حذرت منه العديد من الدول وعلى رأسها مصر، وشددت على أنه يمس استقرار منطقة البحر المتوسط.
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ليبيا تركيا السعودية أخبار

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