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نجم طلائع الجيش: شرف لي اللعب لأحد القطبين

الأحد 05/يناير/2020 - 02:41 ص
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طلائع الجيش
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
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قال اللاعب كريم طارق نجم وسط فريق طلائع الجيش، إنه لم يصله أي عرض من الدوري المصري، وخصوصًا من ناديي القمة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه يتشرف بتمثيل أحد القطبين .

وصرح اللاعب الصتعد بقوة عبر فضائية "أون سبورت": "لو جاء لي عرض من الأهلي أو الزمالك سأفاضل بينهما، والدي زملكاوي ولكن أنا انتمائي للمكان الذي ألعب به".

وأضاف كريم طارق: "هدفي الاحتراف، ولكن بالتأكيد شرف لي اللعب لأحد القطبين".

وأكمل اللاعب : "طارق يحيى "مدرب الطلائع" يمتلك قدرات كبيرة في التعامل مع اللاعبين نفسيًا بشكل رائع".

يذكر أن طلائع الجيش يتواجد في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

كريم طارق كريم حافظ طلائع الجيش الزمالك الدوري المصري الاهلي

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