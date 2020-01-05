ترامب يهدد بقصف 52 هدفًا إيرانيًا

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف عشرات الأهداف الإيرانية إذا قامت طهران باستهداف المواقع الأمريكية المختلفة المنتشرة في الشرق الأوسط.





وقال "ترامب"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل، إن بلاده حددت 52 هدفًا إيرانيًا سوف يتم قصفها إذا استهدفت طهران أي مواقع أميركية.



