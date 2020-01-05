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برشلونة ضد إسبانيول.. فالفيردي يعبر عن غضبه بعد تعادل الديربي

الأحد 05/يناير/2020 - 02:15 ص
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فالفيردي
فالفيردي
علي ماهر حلمي
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عبر الاسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة عن غضبه بعد تعادل النادي الكتالوني خارج ارضه أمام نظيره نادي إسبانيول بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في ديربي مدينة برشلونة.

تعرف علي تصريحات فالفيردي بعد نهاية مباراة برشلونة ضد إسبانيول بالدوري الاسباني وتنازل برشلونة عن صدارة الدوري الاسباني :

قال فالفيردي:"كل مباراة ليست مثل التي تسبقها، يجب ان نقاتل في كل مباراة، تعثرنا خارج الديار، ومن ثم نهضنا، ولكن علينا ان نتحسن، والنقص العددي اليوم أثر علينا كثيرا مباراة الديربي تقليدية مع مزيد من التوتر، وهم يعملوا على الكرات الثابتة، وحاولنا ان نواصل عملنا، ولكن تراجعنا بعض الشيء في المباراة، وعدنا في النتيجة، ولكن لعبنا بنقص عددي، وهم ضغطوا وعادلوا النتيجة، اليوم خسرنا نقطتين لدينا رد فعل جيد، ولكننا لسنا قادرين على قتل المباراة، واليوم الطرد كان سببا رئيسيا في التعثر".

وأضاف المدرب الاسباني بعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول:" نخرج بشعور سيء، لأننا نريد النقاط الثلاث، تقدمنا في النتيجة، ولم نحافظ عليها، عندما تكون متقدم في النتيجة وخصمك يتعادل، تكون قد خسرت نقطتين، واذا كنت متأخر في النتيجة أمام الخصم وتمكنت من التعادل تكون كسبت نقطة، حاولنا الفوز، ولكن بـ 10 لاعبين تمكنوا من التعادل لم نفقد وجهنا في اللعبة اليوم، قبل التعادل كان لدينا فرصة التقدم 1-3 بفرصة سواريز، ودي يونغ لم ير اللاعب الذي كان يضغط عليه من الخلف، وهذا كلفه الطرد، الذي غير مجريات الدقائق الأخيرة ‏نستخدم فيدال عدة مرات من على مقاعد البدلاء، لكن يمكنه ايضا ان يساهم كأساسي، ربما هو ليس اكاديميا في طريقة اللعب في الوسط، فهو اكثر قوة والتحام، وهو يساعدنا عندما نحتاج لاعب وسط يدخل منطقة الخصم".

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته قائلا:"كل شيء متقارب في السوبر، لنرى ما سيحدث، هناك أربعة فرق قوية، وأي شيء يمكن أن يحدث في السوبر الاسباني كل شيء يمكن ان يحدث، الحظوظ متساوية لكل الفرق الاربعة".

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة :
بعد تعادل نادي برشلونة امام نظيره نادي إسبانيول انفرد نادي ريال مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد فوزه علي ختافي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

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