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موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر في الدوري المصري| watch AL AHLI

الأحد 05/يناير/2020 - 02:08 ص
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي مصر، وذلك في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم موسم 2019 - 2020، مساء الأحد 5 يناير 2020.

موقف الاهلي قبل مباراة الاهلي ونادي مصر
ويدخل النادي الأهلي الملقب بالشياطين الحمر المباراة بحثًا عن مواصلة الانتصارات واستمرار سلسلة الفوز المتتالي منذ بداية الدوري هذا الموسم.

ترتيب الاهلي قبل مباراة الاهلي ونادي مصر
ويحتل أبناء القلعة الحمراء جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، حيث حققوا آخر انتصاراتهم أمام مصر المقاصة بهدفين دون رد الأربعاء الماضي.

موقف نادي مصر موقف الاهلي قبل مباراة الاهلي ونادي مصر
في الجانب الآخر، سيحاول نادي مصر عرقلة قطار الأهلي في الدوري ويحقق نتيجة إيجابية أو الخروج بأقل الخسائر من تلك المواجهة.

ترتيب نادي مصر قبل مباراة الاهلي ونادي مصر
ويحتل نادي مصر المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، حيث يقدم عروضًا جيدة حتى الآن منذ أن نجح في الصعود هذا الموسم للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري
تبدأمباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري، في تمام الـ 7.30 بتوقيت القاهرة، 8.30 توقيت مكة المكرمة، 17:30 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري
تنطلق مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري
يتم بث مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري، عبر قنوات أون سبورت ، وتايم سبورت.

تعرف على الأهلي المتوقع لمواجهة نادي مصر في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ.
خط الهجوم: وليد أزارو.
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