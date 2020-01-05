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"سالمونيلا" لتميم يونس تنجح في حصد مشاهدات قياسية (فيديو)
الأحد 05/يناير/2020 - 01:58 ص
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الفجر الفني
"سالمونيلا" لتميم يونس تتجاوز 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو) السبت 04/يناير/2020 - 05:59 ص
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بوابة الفجر
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طرح الفنان الشاب تميم يونس، أغنيته الجديدى "سالمونيلا، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من4,037,624 ملايين مشاهدة منذ طرحها في أول يناير الجاري.
وشارك الفنان محمود العسيلي، في كليب هذة الأغنية، التي أصدرت مع بداية العام الجديد2020.
والأغنية من كلمات وإخراج تميم وشارك في توزيعها محمد زهي ومحمد الفرة.
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