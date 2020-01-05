Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| watch liverpool

الأحد 05/يناير/2020 - 01:57 ص
Advertisements
ليفربول وايفرتون
ليفربول وايفرتون
الفجر الرياضي
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الاحد الموافق 5-1-2020 صوب مباراة فريق ليفربول ونظيره إيفرتون، في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وايفرتون في كاس الاتحاد الانجليزي

تقام المباراة على ملعب آنفيلد، في تمام الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ7 بتوقيت مكه المكرمة اليوم الاحد الموافق 5-1-2020.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم الاحد
يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بتعليق عصام الشوالي اليوم الاحد على قنوات "بي إن سبورتس" الملك الحصري لبث مبارايات كاس الاتحاد الانجليزي.

ابرز غيابات ليفربول قبل مباراة ليفربول وايفرتون
ويفتقد ليفربول العديد من الغيابات، هم: "نابي كيتا، جويل ماتيب، ديان لوفرين، شيردان شاكيري وتشامبرلين وبروستر وكلاين بداعي الإصابة".

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة ليفربول وايفرتون
ومن المتوقع أن يبدأ كلوب اللقاء بتشكيل مكون من: "أدريان، ميلنر، ناثانيل فيليبس، كي جانا هويفر، نيكو ويليامز، كورتيس جونز، آدم لالانا، مينامينو، ماني، ديفوك اوريجي، وهارفي إليوت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مباراة ليفربول وايفرتون ليفربول الان ليفربول ريال مدريد بث مباشر ليفربول وايفرتون الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 10 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد أول الراحلين عن صفوفه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الانجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم 30/10/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة والتشكيل الرسمي

“رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status