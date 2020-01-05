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أسطورة برشلونة يختار أفضل رباعي في وسط الملعب في تاريخ برشلونة

الأحد 05/يناير/2020 - 01:50 ص
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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حدد النجم الكبير وأسطورة فريق برشلونة الإسباني ولاعب نادي فيسيل كوبي الياباني، أندريس أنيستا، أفضل لاعبي الوسط في تاريخ برشلونة من وجهة نظره.

وحدد أنيستا الرباعي، بيب جوارديولا والدانماركي مايكل لاودروب، وتشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس كأفضل لاعبي الوسط في تاريخ النادي الكتالوني.

وصرح أنيستا، نقلاً عن موقع جول العالمي: " لاودروب هو مثلي الأعلى منذ الطفولة، أحب طريقة لعبه وأسلوبه، منذ الصغر وأنا أسعى للوصول لما وصل إليه".

وتابع: " بينما تشافي قائد حقيقي في وسط الملعب، شاهدته كثيراً ولعبت بجواره لسنوات، فهو يتحكم في الكرة بشكل مثالي".

وأضاف: " يعد بوسكيتس هو حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم في برشلونة، ويمتلك تمريرات دقيقة جداً، بالإضافة لقدرة كبيرة على قراءة الملعب".

وأتم: " لا يمكنني إغفال بيب جوارديولا، لقد كان أحد أهم لاعبي الوسط في برشلونة، وكنت أشاهده في الصغر بجانب لاودروب".

ورحل النجم الأسطوري عن برشلونة في صيف عام 2018 وإتجه صوب فيسيل كوبي الياباني، قبل أن يقوده نحو أولى ألقابه على الإطلاق منذ أسبوع واحد، بتحقيق لقب كأس الإمبراطور عام 2019.
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