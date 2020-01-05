عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق أسامة عرابي، إن جميع اللاعبين سبق وأن تعرضوا للعديد من المواقف التي تتعلق بأمور السحر والشعوذة خلال بطولات إفريقيا.





وصرح عرابي عبر قناة "الأهلي": "الناس بقت تتكلم عن السحر والشعوذة في الكرة هذه الأيام؟ تعرضنا لمثل هذه الأمور في بطولة إفريقيا".





وواصل عربي حديثه : "الأفارقة في معتقداتهم السحر وكان هناك ساحر اسمه (جوجو) ويرتدي أشياء غريبة تابع لفريق أشانتي كوتوكو وكان ذلك مرعبًا رغم أنه كان لديه لاعبون كبار".





وأكمل نجم الأهلي السابق: "أتذكر في أحد المباريات كانوا يحملون مناديل عليها بودرة وعندما يعبر أمامهم لاعب من الأهلي يلقون بالمنديل والبودرة عليه، وهذا الموقف كان في عام 1983".





وأتم عرابي حديثه : "هذه الأمور مجرد أساليب تُحدث هزة في نفوس اللاعبين الذين لم يعتادوا على مثل هذه الأمور، ولكن لا يوجد تأثير لمثل هذه الأشياء".



