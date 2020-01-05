Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

الأحد 05/يناير/2020 - 01:36 ص
Advertisements
مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
Advertisements
قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق أسامة عرابي، إن جميع اللاعبين سبق وأن تعرضوا للعديد من المواقف التي تتعلق بأمور السحر والشعوذة خلال بطولات إفريقيا.

وصرح عرابي عبر قناة "الأهلي": "الناس بقت تتكلم عن السحر والشعوذة في الكرة هذه الأيام؟ تعرضنا لمثل هذه الأمور في بطولة إفريقيا".

وواصل عربي حديثه : "الأفارقة في معتقداتهم السحر وكان هناك ساحر اسمه (جوجو) ويرتدي أشياء غريبة تابع لفريق أشانتي كوتوكو وكان ذلك مرعبًا رغم أنه كان لديه لاعبون كبار".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "أتذكر في أحد المباريات كانوا يحملون مناديل عليها بودرة وعندما يعبر أمامهم لاعب من الأهلي يلقون بالمنديل والبودرة عليه، وهذا الموقف كان في عام 1983".

وأتم عرابي حديثه : "هذه الأمور مجرد أساليب تُحدث هزة في نفوس اللاعبين الذين لم يعتادوا على مثل هذه الأمور، ولكن لا يوجد تأثير لمثل هذه الأشياء".

يذكر أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد أكد في أكثر من مناسبة أن فريقه تعرض لعدد من النتائج السلبية في مسابقة الدوري المصري بسبب وجود سحر للفريق من الأندية المنافسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور السحر والشعوذة السحر مرتضي منصور السحر الاهلي والزمالك الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 18 ساعة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد أول الراحلين عن صفوفه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 4 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - النجم الساحلي التونسي 3 × 0 أشانتي كوتوكو الغاني | دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status