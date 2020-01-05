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شاب يفاجئ محمد عساف على المسرح.. شاهد ماذا حدث؟
الأحد 05/يناير/2020 - 01:31 ص
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فاجأ أحد الشباب المطرب محمد عساف، أثناء غناء الأخير على المسرح في حفله الأخير بتركيا بإهدائه الكوفية الفلسطينية.
واشاد الجمهور، بتواضع عساف الذي احتضن الشاب ووضع الكوفية على كتفه، قبل أن يتدخل الأمن ويُنهي اللقاء الذي جمعهما.
ظهر "عساف" في الصور مرتدياً بدلة سوداء والكوفية الفلسطينية ، متفاعلاً مع جمهورة، إلتقطت له بعض الصور بمفرده والآخري مع جمهورة وهم يبادلونة التفاعل مع الأغاني أيضاً.
وعلق "عساف "على الصور قائلاً: " بداية سنة جديدة مع المحبين الغاليين المخلصين، شكراً من كل قلبي لكل من زين حفل أمس الرائع في إسطنبول بحضورة وتفاعلة، فقد امتلأ أرجاء القاعة تفاعلاً وفرحاً وحبا والشكر موصول لكل من شارك في الحفل.
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