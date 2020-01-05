شاب يفاجئ محمد عساف على المسرح.. شاهد ماذا حدث؟

فاجأ أحد الشباب المطرب محمد عساف، أثناء غناء الأخير على المسرح في حفله الأخير بتركيا بإهدائه الكوفية الفلسطينية.





واشاد الجمهور، بتواضع عساف الذي احتضن الشاب ووضع الكوفية على كتفه، قبل أن يتدخل الأمن ويُنهي اللقاء الذي جمعهما.





ظهر "عساف" في الصور مرتدياً بدلة سوداء والكوفية الفلسطينية ، متفاعلاً مع جمهورة، إلتقطت له بعض الصور بمفرده والآخري مع جمهورة وهم يبادلونة التفاعل مع الأغاني أيضاً.



