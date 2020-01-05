Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاب يفاجئ محمد عساف على المسرح.. شاهد ماذا حدث؟

الأحد 05/يناير/2020 - 01:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
فاجأ أحد الشباب المطرب محمد عساف، أثناء غناء الأخير على المسرح في حفله الأخير بتركيا بإهدائه الكوفية الفلسطينية.

واشاد الجمهور، بتواضع عساف الذي احتضن الشاب ووضع الكوفية على كتفه، قبل أن يتدخل الأمن ويُنهي اللقاء الذي جمعهما. 

ظهر "عساف" في الصور مرتدياً بدلة سوداء والكوفية الفلسطينية ، متفاعلاً مع جمهورة، إلتقطت له بعض الصور بمفرده والآخري مع جمهورة وهم يبادلونة التفاعل مع الأغاني أيضاً.

وعلق "عساف "على الصور قائلاً: " بداية سنة جديدة مع المحبين الغاليين المخلصين، شكراً من كل قلبي لكل من زين حفل أمس الرائع في إسطنبول بحضورة وتفاعلة، فقد امتلأ أرجاء القاعة تفاعلاً وفرحاً وحبا والشكر موصول لكل من شارك في الحفل.
شاب يفاجئ محمد عساف على المسرح.. شاهد ماذا حدث؟
شاب يفاجئ محمد عساف على المسرح.. شاهد ماذا حدث؟
شاب يفاجئ محمد عساف على المسرح.. شاهد ماذا حدث؟
شاب يفاجئ محمد عساف على المسرح.. شاهد ماذا حدث؟
Advertisements

أخبار تهمك

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحدد أول الراحلين عن صفوفه

منذ ساعة و نصف

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status