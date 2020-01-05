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موعد مباراة الزمالك وطنطا| مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اليوم في الدوري المصري watch el zamalek

الأحد 05/يناير/2020 - 01:21 ص
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الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طنطا اليوم الأحد 5 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب طنطا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق مؤمن حسن و على قناة "تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد طنطا اليوم بالدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود عبدالغني، محمد عبدالسلام، أحمد جمعة.
خط الوسط: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، أحمد زيزو، إمام عاشور.
خط الهجوم: عمر السعيد.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي طنطا في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.
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