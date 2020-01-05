Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدات قياسية لأغنية محمد رمضان الجديدة "رايحين نسهر" (فيديو)

الأحد 05/يناير/2020 - 01:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
حققت أغنية رايحين نسهر للفنان محمد رمضان 4.693 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد يومين من طرح الكليب.

رايحين نسهر من كلمات الباور العالى، وفرغلى بلاكس، وإسلام شاندى، ومن ألحان ديزيل والباور العالى، وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة روتانا".

وطرح محمد رمضان، فى أكتوبر الماضى، فيديو كليب أغنية "السلطان"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهو من إخراج حسام الحسينى.

يذكر أن رمضان قدم مسلسل زلزال فى موسم دراما رمضان 2019، مع الفنانين ماجد المصرى، ومنى عبدالغنى، وهنادى مهنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن رايحين نسهر الفجر الفني

أخبار تهمك

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد أول الراحلين عن صفوفه

منذ ساعة و نصف

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 10 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد طرح كليب "السلطان" للفنان محمد رمضان

محمد رمضان ينشر بوستر أغنيته الجديدة"رايحين نسهر"

شاهد.. رايحين نسهر لمحمد رمضان تقترب من 2 ونصف مليون مشاهدة على يوتيوب

بعد 24 ساعة رايحين نسهر تتجاوز الـ 2 مليون لـ محمد رمضان

"رايحين نسهر" لمحمد رمضان تحقق مشاهدات مليونية في وقت قياسي (فيديو)

4 ملايين مشاهدة لأغنية محمد رمضان الجديدة "رايحين نسهر" (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status