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السباح محمد الحسيني يطالب وزارتي الداخلية والدفاع برعايته

الأحد 05/يناير/2020 - 05:05 ص
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السباح محمد الحسيني
السباح محمد الحسيني
هدى عبدالرازق
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طالب السباح محمد الحسيني، وزارتي الداخلية والدفاع أن يقدموا له الرعاية، معربا عن استيائه لعدم دعوته لحضور أي مؤتمرات، معقبا: "معزمونيش على أي مؤتمر لمتلازمة داون".

وأشار "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "ست هانم" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء السبت، إلى أنه يريد أن يدرس اقتصاد، حتي يصل إلى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، معلنا أنه أحد المسئولين عن تدريب فريق "عربي ألماني" لعبور بحر المانش، معلقا: "أنا مش هيأس، وهكمل".

ومن ناحيته عقب المهندس الحسيني تاج الدين، أن نجله محمد هو أول موديل من متلازمة داون، وليس كما أذيع مؤخرا أن هناك شخص أخر هو أول موديل من متلازمة داون، معربا عن تقديره لدور وزارة التربية والتعليم في دعم ذوي الهمم.
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