هل يهرب نجم برشلونة ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني في مغادرة النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع البرسا بالموسم الحالي.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن فرناندو فيليتشيفيتش يضغط بقوة على مسئولي نادي برشلونة للموافقة على رحيل "فيدال" خلال الشهر الجاري، خاصة وأن اللاعب يحظي باهتمام بعض الأندية الأوروبية التي ترغب في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولو نادي برشلونة يروا أن وكيل أعمال "فيدال" هو السبب وراء الشكوى التي تقدم به النجم التشيلي أخيراً للاتحاد الإسباني، ضد النادي الكاتالوني، مطالباً بالحصول على مكافأة خاصة 2.5 مليون يورو، منصوص عليها في عقده مع النادي.





وتري الصحيفة أن تقديم "فيدال" شكوي ضد برشلونة للاتحاد الاسباني ما هي إلا محاولة ضغط من اللاعب لإجبار مسئولي النادي الكتالوني على الموافقة على رحيله خلال يناير الجاري.





ويرغب نادي انتر ميلان في التعاقد مع أرتورو فيدال هذا الشتاء ولكن ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة يتمسك به ويرفض رحيله رغم عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الكتالوني بالموسم الحالي.