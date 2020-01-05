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نجل شعبان عبد الرحيم يهدي والده "كسرة قلبي"

الأحد 05/يناير/2020 - 12:59 ص
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بوابة الفجر
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أهدى سيد شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل، أغنية تعبر عن حالته بعد رحيل والده.

الأغنية تحمل اسم "كسرة قلبي" من كلمات صلاح مندي وألحانه هو، ليتحدث فيها عما يمر به منذ وفاة والده، وتأثير رحيل والده عليه.

وليست هذه هي الأغنية الأولى التي يقدمها سيد شعبان عبد الرحيم، حيث يمتلك عددا كبيرا من الأغاني الشعبية، كما أنه قدم أغنية لوالدته الراحلة بعد وفاتها.

يذكر أن شعبان عبد الرحيم، رحل عن الحياة إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة قبل أكثر من شهر من الآن. 

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