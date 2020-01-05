صخرة الجزائر يقترب من ارتداء قميص برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع نجم عربي محترف بالدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم الجاري.





وأشارت إذاعة "الراك 3" الكتالونية أن نادي برشلونة يسعي لضم المدافع الجزائري عيسي ماندي لاعب ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط دفاع الفريق، والذي يعاني بشكل كبير بالموسم الحالي.





وأوضحت الإذاعة الكتالونية أن رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو عقد جلسة خاصة مع مسئولي نادي ريال بيتيس لمناقشة بعض الأمور الهامة، وأبرزها، طلب التعاقد مع الظهير الأيمن إيميرسون والذي يمتلك برشلونة نصف بطاقته، وألينيا الذي تم اعارته لبيتيس، ونبيل فقير، بالإضافة لإمكانية انتقال كارليس بيريز لريال بيتيس على سبيل الإعارة.





كما شهدت الجلسة مناقشة إمكانية تعاقد برشلونة مع الجزائري عيسي ماندي خلال الميركاتو الشتوي، ولكن حددت الإذاعة الإسبانية حالة وحيدة لضم الفريق الكتالوني "ماندي"، وهو خروض الفرنسي أومتيتي أو توديبو من قلعة "كامب نو" خلال يناير الجاري.





ويسعي عدد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع الثنائي توديبو وأومتيتي أبرزهم أرسنال وميلان وباريس سان جيرمان.