مباراة تشيلسي المقبلة بعد الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف اليوم تشيلسي نظيره نوتينجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة هامة وقوية للغاية بين الفريقين.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة عاصمة مصر وعمان عاصمة الأردن والخامسة بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.





ستقام المباراة مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير الحالي على استاد ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وحقق تشيلسي فوزًا هامًا للغاية على آرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع برايتون بهدف لكلًا منهما في الجولة الماضية.





يسعي تشيلسي لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث واجه تشيلسي نظيره نوتينجهام فورست في 14 مباراة في جميع المسابقات الرسمية والودية، تمكن تشيلسي من الفوز في 8 مباريات وخسر في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات.





من المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست عبر قنوات beIN SPORTS HD 5 والتي تعتبر الناقل الحصري لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وسيقوم أحمد فؤاد بالتعليق على أحداث المباراة.



