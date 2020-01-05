عاجل| السيطرة على حريق سيارة داخل بنزينة بوادي النطرون (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير الإدارة، قبل قليل، من إنقاذ محطة وقود من الإشتعال، بعد نشوب حريق هائل بسيارة متواجدة داخل المحطة بوادي النطرون.



وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بنشوب حريق بسيارة جيب وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي، رئيس الحماية المدينة، وسيارات الإطفاء إلى محطة وقود "أولين ليبيا"، بالطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، وتم السيطرة على الحريق بالسيارة الموجودة داخل المحطة قبل حدوث كارثة.



بالفحص والتحريات الأولية، تبين أنه أثناء تواجد السيارة رقم "3594 س ص م" جييب ملاكي، ملك "بسمة ع.ا" 40 عاما، ومقيمة بالإسكندرية، داخل محطة لتموين البنزين، نشب حريق وتم السيطرة عليه دون حدوث إصابات بشرية، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.