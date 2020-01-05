على جمعة: هذا سبب انتحار الملحدين

قال الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء إن الله كتب الإحسان عن كل شيء، موضحًا: "عند اصطياد وقتل حشرة أو فأر أو عقرب أو كل ما يؤذي الإنسان للدفاع عن النفس، يجب أن يكون برحمة"، مستدلًا بالحديث الشريف: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) رواه مسلم.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " cbc"، مساء السبت، أنه لا يجب تعذيب الفأر والعقرب والذباب والثعبان عند قتلهم، وكذلك الحال على المعتدي الذي يستحق القتل.



وتابع مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: "يجب على أن الإنسان أن يكون تقي يخاف الله سبحانه وتعالى"، مردفا: "الشخص الملحد مش بياخد باله من تركيبة الكون وأن إحنا هنا عشان مخلوقين لله، وليس من فطرة الإنسان رفض وجود الله، كيف يكون لهذا البهاء والجمال عبث! هذا ضد عقل الإنسان".



وأكمل: "دائما ما نجد الملحد مكتئب ويريد الانتحار، لأن الحب عندما يرفع عن الإنسان، يرفع معه ما يحبه الله ولن يكون هناك توبة أو إحسان أو تطهر أو تقوى وغيره".

