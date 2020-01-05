Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأحد.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

الأحد 05/يناير/2020 - 01:14 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 2020/1/5، لافتة إلى أنه يتوقع سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة.

وقالت الهيئة في بيانها، إنها تتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غرية وجنوبية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 10 17

بلطيم 10 17

مطروح 08 16

السلوم 09 15

سيوة 02 16

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 09 18

السويس 10 16

العريش 08 17

رفح 08 16

رأس سدر 13 16

نخل 05 16

نويبع 14 16

طابا 10 14

كاترين 00 11

الطور 09 18

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 09 19

مرسى علم 10 17

الفيوم 08 16

بنى سويف 07 16

المنيا 06 17

أسيوط 05 17

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 07 18

أسوان 07 18

أبوسمبل 08 17

الوادى الجديد 07 17

شلاتين 16 21

ابو رماد 15 22

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الأحد طقس اليوم طقس درجات الحرارة اليوم الاحد درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة

أخبار تهمك

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد أول الراحلين عن صفوفه

منذ ساعة و نصف

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 18 ساعة

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أمطار ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الخميس

"أمطار ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الجمعة

صدي - السعودية| "الأرصاد" تحذر من هطول أمطار رعدية على عسير

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. سيول وانخفاض حرارة ورياح مثيرة بالأتربة

الأرصاد تكشف عن مفاجأة صادمة عن حالة الطقس غدًا

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status