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نجم الزمالك على رادار رينجرز الإسكتلندي

الأحد 05/يناير/2020 - 12:39 ص
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الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تحرط مسئولو جلاسجو رينجرز الاسكتلندي من أجل خطف مصطفى محمد الزمالك المصري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن رينجرز كثف اهتمامه بضم مصطفى محمد البالغ من العمر 21 عامًا واستعارته حتى نهاية الموسم مقابل نصف مليون إسترليني مع أحقية الشراء في دفع 1.5 مليون إسترليني عقب نهاية فترة الإعارة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هيثم فاروق نجم فينورد والزمالك السابق كان قد أكد في تصريحات سابقة أن رينجرز الذي يقوده النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد كمدير فني أبدى رغبته في ضم مصطفى محمد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مصطفى محمد كان قد فاز بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر العام الماضي وتوج الفراعنة بلقبها في النهاية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مصطفى محمد سجل 4 أهداف مع الزمالك في بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى 5 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
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