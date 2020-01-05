المطربة دنيا بطمة تتعرض لانهيار عصبي بعد منعها من السفر





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بتعرض الفنانة دنيا بطمة، لانهيار عصبي حاد بعد منعها من السفر إلى البحرين.





قام محمد الترك زوج دنيا، بالتضامن معها وإلغاء سفره ليبقى إلى جانبها في المغرب.



ورفضت بطمة من جانبها الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم استدعاء طبيب إلى منزلها لتلقي العلاج اللازم.



يذكر أن السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، منعت صباح يوم الجمعة، الفنانة المغربية دنيا بطمة من مغادرة الأراضي المغربية، بسبب تورطها في قضايا ابتزاز وفضائح جنسية.







