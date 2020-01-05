التأمين الصحي: المواطن سيدفع 10% من قيمة العلاج

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، إن المواطن سيدفع في منظومة التأمين الصحي 10% فقط من قيمة الدواء بحد أقصى 100 جنيه، و10% من التحاليل والإشاعة بحد أقصى 750 جنيه.



وتابع "أبو المجد"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الدولة ستتحمل تكلفة اشتراك الغير قادرين لصورة كاملة، وسيحصل على كافة الخدمات ضدون أي مقابل، لافتَا إلى أن تقييم الغير قادرين أو ذوي الدخل المحدود سيكون بشكل سنوي.



وأضاف أن إدارة التأمين تدرس حاليًا، ضم بعض الأمراض الجديدة مثل الأورام، التي تصل تكلفة علاجها آلاف الجنيهات، ددون تحميل المواطن أي أموال إضافية عن الاشتراك.

