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موعد مباراتي الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري والقنوات المفتوحة الناقلة

الأحد 05/يناير/2020 - 12:20 ص
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الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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يترقب غدًا عشاق الكرة المصرية مباراة الأهلي ونادي مصر في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري ومباراة الزمالك وطنطا في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين وعلى الرغم أن الفارق بينه وبين المقاولون العرب صاحب المركز الثاني نقطتين فقط إلا أن بطل النسخة الماضية له مباراتان مؤجلتان على عكس المقاولون العرب صاحب الـ25 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل نادي مصر المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 11 نقطة ويقدم الفريق حتى الآن مستوى جيد ومقبول بشكل كبير ومن المتوقع أن يسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الأهلي.

تمكن الزمالك من العودة إلى نغمة الانتصارات على الصعيد المحلي وحقق فوزا ثمينًا على ضيفه أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

وجاء هذا الانتصار بعد سلسلة من النتائج المخيبة لجمهور الفريق الأبيض، حيث خسر على يد طلائع الجيش واكتفى بالتعادل السلبي أمام كلا من الإنتاج الحربي وسموحة مما وضع ضغوطًا كبيرة على اللاعبين قبل مباراة أسوان من أجل الفوز بالثلاث نقاط. وبالفعل، ظهر الزمالك بصورة جيدة وحصد النقاط الثلاث قبل أن يضرب موعدًا مع طنطا مساء اليوم الأحد في مباراة ستقام على ملعب غزل المحلة.

* التشكيل المتوقع :
- من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة نادي مصر بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي
خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

- من المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة طنطا بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - عبد السلام - حازم إمام
خط الوسط : محمد حسن - زيزو - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما
خط الهجوم : أوناجم - عمر السعيد

* القنوات الناقلة للمباراة:
تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي
معدل الترميز 27500

3/4
- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6

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