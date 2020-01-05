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جلسات خاصة من مرزوق مع لاعبي مياه البحيرة قبل مواجهة بدر

الأحد 05/يناير/2020 - 12:23 ص
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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عقد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي مياه البحيرة بقيادة حمادة مرزوق جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الأول طالبهم بالتركيز و تقديم الأداء الرجولي أمام بدر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجلة بالمجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث وأغلاق صفحة التعادل السلبي مع سبورتنج .

وطلب محمد صديق نائب الرئيس والمشرف العام علي الكرة من جميع اللاعبين التركيز من أجل الوصول إلي قمة المجموعة وبذل مزيد من الجهد والإصرار.

ووعد جميع اللاعبين بالعودة إلي الانتصارات خلال مباراة بدر المؤجلة من الجولة الثالثة مع عدم التفريط في أي نقاط مرة أخري مع بداية الدور الثاني وذلك من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرا إلي الدوري الممتاز (ب).

وحرص الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين للاعبين خلال التدريبات مع تأمين الخطوط الدفاعية أيضا والتدريب علي الضربات الحرة المباشرة خلال المران الختامي.

ودخل فريق مياه البحيرة معسكرا مغلقا السبت لمواجهة بدر عصر الأحد بملعب بدر ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجلة بالمجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث.
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