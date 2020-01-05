Advertisements
Advertisements
Advertisements

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

الأحد 05/يناير/2020 - 12:17 ص
Advertisements
راموس
راموس
عبدالقادر عرابي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن قائد نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، طلب بشكل رسمي من إدارة النادي الملكي، التخلي عن خدمات مهاجم الصربي الملكي.

وأفادت صحيفة "دون بالون " الإسبانية، أن راموس طلب من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الإستغناء عن خدمات يوفيتش، بعد فشله الذريع مع الفريق منذ التحاقه مطلع الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن يوفيتش أصبح منبوذاً داخل الفريق، مشيرة أن على النادي الملكي الإسراع في بيعه وإسترداد جزء من المبلغ المدفوع فيه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وفشل اللاعب في إقناع الجماهير ومدربه زين الدين زيدان بقدراته، في ظل الآداء المخيب الذي ظهر به مع الميرنجي.

وكان يوفيتش حديث أوروبا في الموسم الماضي بفضل أهدافه الغزيرة التي سجلها بقميص فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي جعله مطمع لأندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وظفر به ريال مدريد قبل الجميع الصيف الماضي، مقابل مبلغ 62 مليون يورو، ويرتبط يوفيتش بالخروج على سبيل الإعارة نحو ميلان والإنتر الإيطاليين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفيتش ريال مدريد راموس

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة كبري وراء اهتمام ريال مدريد بصفقة برشلونة

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقتين من العيار الثقيل

أينتراخت فرانكفورت يساوم ريال مدريد من أجل لاعبه

خطوة وحيدة تفصل ريال مدريد عن صفقة الموسم

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يحسم كبري صفقاته الصيفية وزيدان يحدد الراحلين

اخبار ريال مدريد اليوم .. أضخم صفقة في تاريخ الملكي .. وصراع على راموس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status