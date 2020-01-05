بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن قائد نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، طلب بشكل رسمي من إدارة النادي الملكي، التخلي عن خدمات مهاجم الصربي الملكي.





وأفادت صحيفة "دون بالون " الإسبانية، أن راموس طلب من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الإستغناء عن خدمات يوفيتش، بعد فشله الذريع مع الفريق منذ التحاقه مطلع الموسم الحالي.





وأضافت الصحيفة، أن يوفيتش أصبح منبوذاً داخل الفريق، مشيرة أن على النادي الملكي الإسراع في بيعه وإسترداد جزء من المبلغ المدفوع فيه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.





وفشل اللاعب في إقناع الجماهير ومدربه زين الدين زيدان بقدراته، في ظل الآداء المخيب الذي ظهر به مع الميرنجي.





وكان يوفيتش حديث أوروبا في الموسم الماضي بفضل أهدافه الغزيرة التي سجلها بقميص فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي جعله مطمع لأندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.





وظفر به ريال مدريد قبل الجميع الصيف الماضي، مقابل مبلغ 62 مليون يورو، ويرتبط يوفيتش بالخروج على سبيل الإعارة نحو ميلان والإنتر الإيطاليين.



