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خالد أبو بكر يكشف هدف تركيا من احتلال ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 01:31 ص
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خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مصر دولة لا تعتدي على أي دولة شقيقة أو جارة بأي شكل من الأشكال، مضيفًا، أن تركيا دائما تحلم بأرض العرب، ورأوا أن ليبيا فرصتهم لتحقيق حلمهم.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، إلى أن فايز السراج الذي وقع على اتفاقية أمنية مشبوهة مع تركيا، سيُكتب في تاريخه أنه عار على الليبين، حيث أنه استدعى قوات أجنبية لحماية أراضيه، فيعتبر ذلك خيانة وطن.

وأضاف أنه لو عمر المختار كان موجودا الآن، كان بكى دموعًا بسبب ما فعله السراج، مؤكدا أن المجرم الأساسي في هذا الموقف هو من استدعى قوات خارجية لبلاده.

ولفت إلى أن مصر أسست محور الشرق المتوسط مثل القبرص واليونان، وهو ما لا يأتي على هوى تركيا لأنها تريد أن تقحم نفسها في غاز الشرق المتوسط، مؤكدًا أن مصر ليست من دعاة الحرب، ولكن لديها جيش وقوات قادرة على حمايتها.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا خالد أبو بكر تركيا

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