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كفر الشيخ يواصل صدارته للمجموعة الثامنة بالقسم الثالث

الأحد 05/يناير/2020 - 12:12 ص
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بوابة الفجر
ابراهيم زين
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حقق فريق كفر الشيخ بقيادة الكابتن عبد الفتاح عبدالرازق المدير الفني نظيره علي شباس الشهداء بثلاثة أهداف لمثله.

بدء كفر الشيخ التسجيل عن طريق السعيد مراد قبل أن يتعادل محمد شعبان لاعب شباس الشهداء والمعار من كفر الشيخ عن طريق ضربة ثابتة.

ونجح اللاعب السعيد مراد في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، ثم افتتح أحمد نصر أهدافه مع كفر الشيخ بتسجيله الهدف الثالث ، وظهر شباس الشهداء بشكل بدني متميز خلال اللقاء أمام كفر الشيخ المتصدر.

ليرتفع رصيد كفر الشيخ الي ٣١ نقطة في صدارة المجموعة بينما توقف رصيد شباس الشهداء عند ١٣ نقطة في المركز الثامن.


ترتيب المجموعة الثامنة

١- كفر الشيخ ٣١ نقطة
٢-صيد المحلة ٢٥ نقطة
٣-سمنود ٢٥ نقطة
٤-عثماثون ٢٢ نقطة
٥-الحامول ٢١ نقطة
٦-سبورتنج كاسل ١٦
٧-الزعفران ١٥ نقطة
٨-شباس الشهداء ١٣ نقطة
٩-بلطيم ١٣ نقطة
١٠-دسوق ١١ نقطة
١١-بسيون ١٠ نقاط
١٢-مطوبس ٩ نقاط
١٣-سيدي سالم ٦ نقاط

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