تعرّف على حصاد القسم الرابع ببنى سويف





أنتهت منافسات 5 اسابيع بمنافسات دورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تضم أندية الشبان المسلمين، وسمسطا، واهناسيا ومعلمين الواسطى، ومركز شباب باروط، ومركز شباب الفشن، ومركز شباب بوش، ومركز شباب الواسطى .



ويتصدر معلمين الواسطى قمة المجموعة برصيد 11 نقطة فيما يتذيل مركز شباب بوش جدول المجموعة .



وخلال 5 جولات بمنافسات المجموعة احتفظت أندية معلمين الواسطى واهناسيا بسجلهم الخالى من الهزائم فيما لم ينجح فريقى مركز شباب الواسطى وبوش فى تحقيق اى انتصار حتى الآن .



وتتصدر أندية معلمين الواسطى وشبان بنى سويف قائمة الاكثر تهديفا برصيد 11 هدف فيما تلقت شباك بوش الرياضى 19 هدف .



وكانت مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الرابع ببنى سويف قد أسفرت عن تعادل معلمين الواسطى أمام مركز شباب الواسطى سلبيا، بجانب تعادل اهناسيا ومركز شباب الفشن سلبيا .



فيما نجح مركز شباب باروط، فى تحقيق فوز على ضيفه بوش، بثنائية نظيفة، كما نجح الشبان المسلمين، فى تحقيق فوز على سمسطا الرياضى، بنتيجة 1/4 .



ترتيب مجموعة بنى سويف بدورى القسم الرابع .



1- معلمين الواسطى 11 نقطة



2 - اهناسيا 11 نقطة



3 - الشبان المسلمين 10 نقاط



4 - شباب الفشن 10 نقاط



5 - سمسطا الرياضى 6 نقاط



6 - باروط 6 نقاط



7 - الواسطى نقطتين



8 - بوش صفر



