اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-1-2019 بجميع البنوك

استقرت اسعار الدولار اليوم الأحد 5-1-2020 مقابل الجنيه في جميع البنوك.

اسعار الدولار اليوم 5-1- 2020 :







سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-1-2020 نحو 16.06 جنيه للبيع و16.16 جنيه للشراء في بنك البركة، وفي مصرف ابو ظبي بلغ 16.06 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، وبلغ في البنك المصري الخليجي نحو 16 جنيه للشراء و16 جنيه للبيع، وسجل في بنوك كلا من الأهلى اليوناني والأهلى المصري، وكريدي اجريكول وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

توقعات الدولار

وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في 25 عام.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه