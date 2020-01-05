Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأحد 5-1-2020 استقرار بعد ارتفاعات قوية

الأحد 05/يناير/2020 - 12:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

شهدت اسعار الذهب المحلية اليوم الأحد 5-1-2020 استقرار في محلات الصاغه بعد ارتفاعات قوية في سعر جرام الذهب على اثر ارتفاع سعر الذهب العالمي.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 5-1-2020

وبلغ سعر الذهب  اليوم الأحد 5-1-202-، "عيار 21 " نحو 690 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب "عيار 18 "نحو 591 جنيه ، ووصل سعر جرام "عيار 24" إلى نحو 788.5 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5520 جنيه.

 

 

وكانت أسعار الذهب شهدت أول  أمس الجمعة ارتفاعات بقيمة 11 جنيه للجرام؛ بعد صعود اسعار الذهب العالمية فوق مستويات 1500 دولار للأوقية، متأثرة بتوترات السياسية العالمية التى دفعت  المستثمرون للأقبال على شراء الذهب كملاذ امن للاستثمار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب اسعار الذهب في محلات الصاغه اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب

أخبار تهمك

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ أقل من ساعة

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status