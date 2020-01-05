أسعار الذهب اليوم الأحد 5-1-2020 استقرار بعد ارتفاعات قوية

شهدت اسعار الذهب المحلية اليوم الأحد 5-1-2020 استقرار في محلات الصاغه بعد ارتفاعات قوية في سعر جرام الذهب على اثر ارتفاع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 5-1-2020

وبلغ سعر الذهب اليوم الأحد 5-1-202-، "عيار 21 " نحو 690 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب "عيار 18 "نحو 591 جنيه ، ووصل سعر جرام "عيار 24" إلى نحو 788.5 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5520 جنيه.

وكانت أسعار الذهب شهدت أول أمس الجمعة ارتفاعات بقيمة 11 جنيه للجرام؛ بعد صعود اسعار الذهب العالمية فوق مستويات 1500 دولار للأوقية، متأثرة بتوترات السياسية العالمية التى دفعت المستثمرون للأقبال على شراء الذهب كملاذ امن للاستثمار.