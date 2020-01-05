ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة Real madrid And Barcelona

انتهت مباراة برشلونة واسبانيول والتى اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسبانى، بهدفين لكل فريق، ليفقد برشلونة نقتطين فى صراع الصدارة مع ريال مدريد.





وتقدم دافيد لوبيز فى النتيجة لاسبانيول قبل ان يتعادل البارسا عن طريق لويس سواريز ثم اضاف ارتورو فيدال هدف التقدم الثانى، ليضيف وولي لاعب اسبانيول هدف التعادل فى الدقيقة الاخيرة.





وكان ريال مدريد قد فاز اليوم على فريق خيتافي بثلاثية دون رد سجلهم كل من راقايل فاران هدفين ولوكا مودريتش هدف.





ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة وإسبانيول:-





1- برشلونة 40 نقطة

2- ريال مدريد 40 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 35 نقطة

4- إشبيليه 35 نقطة

5- ريال سوسييداد 31 نقطة

6- فالنسيا 31 نقطة

7- خيتافي 30 نقطة

8- أتلتيك بلباو 29 نقطة

9- ليفانتي 26 نقطة

10- فياريال 25 نقطة

11- غرناطه 24 نقطة

12- أوساسونا 23 نقطة

13- ريال بيتيس 23 نقطة

14- بلد الوليد 21 نقطة

15- ألافيس 19 نقطة

16- إيبار 19 نقطة

17- مايوركا 15 نقطة

18- سيلتا فيجو 14 نقطة

19- ليجانيس 14 نقطة

20- إسبانيول 11 نقاط



