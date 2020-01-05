الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية.. تعرف على التفاصيل

حذر محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء، مضيًفا: "رغم حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفرص سقوط الأمطار فإن هذا الأمر طبيعي في شهر يناير".



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " cbc"، مساء الجمعة: "شهر يناير أبرد شهور العام ونشهد أمطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية السواحل الشمالية؛ وهذا الطقس سيستمر في الانخفاض هذا الأسبوع".



وتوقع مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية العودة أن يكون هناك تحسن نسبي يوم الأحد المقبل، ثم تعود مرة أخرى إلى حالة من عدم الاستقرار ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الكثيفة من يوم الاثنين المقبل، وتستمر موجة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع".

