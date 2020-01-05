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البرلمان الليبي يوجه طلب عاجل للجامعة العربية

الأحد 05/يناير/2020 - 04:01 ص
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الجامعة العربية
الجامعة العربية
كساب أحمد
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قال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، إن البرلمان الليبي أصدر اليوم قرارًا بمخاطبة مجلس الأمن، لحجب الثقة والاعتراف عن حكومة الوفاق الليبية الغير شرعية في طرابلس، خاصة أن هذه الحكومة لم تنل ثقة البرلمان الليبي، ولكن تم فرضت من قبل المجتمع الدولي.

وتابع "العقوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن حكومة الوفاق، ليست حكومة للشعب الليبي، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته هذه الحكومة، لأنه فرضت من قبل مجلس الأمن وليس لها أي شرعية من قبل الشعب الليبي.

وتابع أن "السراج" وقع اتفاقية أمنية وأخرى لترسيم الحدود مع تركيا بشكل منفرد، وهذا مخالف للاتفاق السياسي الذي نتجت عنه حكومة الوفاق الليبية، مضيفًا أن الجامعة العربية عليها أن تفعيل اتفاقية الدفع المشترك ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

يوسف العقوري التدخل العسكري التركي

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