الغرف السياحية: نبحث عن بديل لـ تركيا بحس وطني

قال ناصر تركي عضو اتحاد الغرف السياحية، إن شركات السياحة بدأت تتجه إلى دول أخرى بعيدًا عن تركيا بسبب أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة، موضحًا أنها بدأت تتجه نحو قبرص واليونان والدول العربية مثل المغرب وغيرها من الدول.



وأضاف خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك اتفاقيات بين عدد من الخطوط المتبادلة أن تغادر من مصر رحلتان عبر شركة مصر الطيران إلى تركيا والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن حركة السياحة المنظمة بين مصر وتركيا لا تتعدى 30 ألفا، ومعظمها ليس سياحة ولكنه يشمل مستثمرين ورجال أعمال للاستيراد من تركيا.



وتابع عضو اتحاد الغرف السياحية أنه تم الترويج إلى تركيا في المنطقة عن طريق المسلسلات التركية ولدينا مشكلة في أننا لم يكن لدينا توعية كاملة بأن "أردوغان" لديه خطط وأهداف للمنطقة بأكملها ويبعث رسائل عن طريق المسلسلات التركية، موضحًا أن هناك 2 مليون خليجي يسافرون إلى تركيا.



وأكد أنه يجب على شركات السياحة تنظيم رحلات سياحية داخل مصر"، مردفًا: " شركات السياحة التي كانت تنظم رحلات جماعية إلى تركيا تبحث عن بديل حاليا".



واستطرد قائلًا: " سنعمل على توعية المصريين المسافرين بأهمية إنفاق أموال السياحة في مصر وليس تركيا"، مشيًرا إلى أن: غالبية الشعب التركي يرفض سياسات أردوغان".

