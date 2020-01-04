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قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية على يد الجيش اليمني

السبت 04/يناير/2020 - 11:29 م
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عناصر حوثية
عناصر حوثية
الفجر السعودي
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ذكر مصدر في الجيش اليمني، مساء اليوم السبت، أنه تم قتل وإصابة عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، في معارك مع وحدات من الجيش، في محافظتي الجوف وتعز اليمنيتين.

وقال المصدر، إن "قوات الجيش اليمني استهدفت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول زراعة ألغام أرضية في محافظة تعز؛ حيث أسفر الاستهداف عن مصرع قائد المجموعة وجرح اثنين آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار".

وشن الجيش اليمني في الجوف، قصفًا مدفعيًا لتجمع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة حام شمالي المديرية، مما أدى إلى تكبيد المليشيا الحوثية خسائر في صفوفها ولاذ من نجا منهم بالفرار.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

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الكلمات المفتاحية

مليشيا الحوثي اليمن الجيش اليمني الإرهاب

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