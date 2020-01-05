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البرلمان الليبي: استنجاد "السراج" بالاحتلال سابقة لم تحدث من قبل

الأحد 05/يناير/2020 - 04:33 ص
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فايز السراج
فايز السراج
كساب أحمد
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قال عبد الله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن استنجاد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بالاحتلال التركي لحمايته سابقة لم تحدث من قبل، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد "السراج" وضد كل من وقع على اتفاقية الأمنية أو البحرية مع تركيا، خاصة أن هذا الاتفاقيات ستساهم في اعادة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخرى.

وتابع "بلحيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء السبت، أن "السراج" قام بأعداد اتفاقيات تمس مصالح الشعب الليبي، وأصبح يهدد السلم والأمن في منطقة البحر المتوسط، وتحالف مع النظام التركي مع المليشيات المسلحة المتواجد في طرابلس.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يعي بأن "السراج" يهدد بسلامة ليبيا، وسيعمل على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية.
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