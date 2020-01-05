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بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب.. الباز: الفساد لسة كتير

الأحد 05/يناير/2020 - 03:51 ص
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محمد الباز
محمد الباز
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي محمد الباز، على القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة، مشيدًا بأداء الأجهزة الرقابية في مصر، حيث ليس لديهم أي نية للإضرار بشخص برىء.

وأشار "الباز"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن النائب العام أصدر بيان توضيحي للواقعة، منوها بأنه من الأفضل انتظار انتهاء التحقيقات، خاصة وأن بيانات النائب العام كل بياناتها تكون دقيقة وبها كافة المعلومات.

وأَضاف، "المال العام حتى لو صغير لازم نراعي ربنا فيه"، منوها بأن ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بقضية رشوة يدل على أن البلد تسير في الطريق الصحيح، معقبا: "لما يكون في مسئول فاسد سلمه للقضاء.. هتشيله على كتفك ليه، واالفساد لسه كتير".
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