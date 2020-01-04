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فيتوريا: سعيد بلقب كأس السوبر.. وهذه خطتي القادمة

السبت 04/يناير/2020 - 11:30 م
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روي فيتوريا
روي فيتوريا
أميرة فطيم
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تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تتويج فريقه بلقب كأس السوبر السعودي، بدما خطف فوزا ثمينا أمام نظيره التعاون بركلات الترجيح بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية: "لقب كأس السوبر مهم بالنسبة لنا، فالبطولة كانت صعبة للغاية لأنه يشارك فيها فريقين حصدوا ألقاب هامة في الموسم الماضي".

وتابع: "أسعى للإضافة الألقاب هذا الموسم بعد تحقيق لقب الكأس، ونهدي اللقب للجماهير النصراوية التي ساندتنا اليوم، وإلى اللاعبين والإدارة".

وأضاف: "أكثر شئ جعلني أشعر بالسعادة هو أن اللاعبين استطاعوا إسعاد الجماهير، الفوز كان صعب، لكني فخور أننا في النهاية نجحنا في تحقيقه".

وبالحديث عن ما يقال حول تجديد عقده؛ قال: "دعونا الأن نتحدث عن كأس السوبر ونحتفل بإنجازنا، فأنا الأن لا أفكر سوى في استعداداتنا للمباراة القادمة في الدوري السعودي".

يذكر أن النصر خاض مباراة السوبر بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019، فيما يلعب التعاون بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنصرم.

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