Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير الشئون المعنوية الأسبق: هنعدي قطر في إنتاج الغاز بشرط

الأحد 05/يناير/2020 - 03:33 ص
Advertisements
سمير فرج
سمير فرج
داليا الحسين
Advertisements
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق إن هناك وثيقة أمريكية اكتشفت منذ 4 سنوات تؤكد أن مصر عائمة على بحيرة من الغاز شمال الدلتا والبحر المتوسط، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في ترسيم الحدود البحرية، حتى يستطيع التنقيب عن الغاز وقام بتسليح بحري لتأمين الاستثمارات، لافتا إلى أن مصر اكتفت من الغاز في 2018، وسوف تصدر الغاز 2020.

وأضاف" فرج"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن الدراسة الجيولوجية الأمريكية، وفقا للوثيقة أكدت أن ليبيا ومصر ولبنان وسوريا وإسرائيل سيكون لديهم غاز وسيقف عند تركيا، لافتًا إلى أن هناك 74 حالة استكشاف في المنطقة.

وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: "حقل ظهر يستطع مدنا بالغاز حتى عام 2045، ووارد ظهور حقول أخرى مثل ظهر"، متابعا: "شركة إيني قالت إنه يوجد حقل جديد يسمى نور مثل ظهر ولكن لا نعلم إلى متى.. وإذا استطاع الحقل الجديد أن يمدنا بالغاز إلى عام 2040 سوف نتخطي قطر في إنتاج الغاز"، معلقا: "الثروة للي حصلنا عليها طمعت الناس فينا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قطر سمير فرج الغاز أخبار

أخبار تهمك

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 11 ساعة

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خبير عسكري يكشف عن حقل غاز يقلب موازين الشرق الأوسط ويهدد إسرائيل

سمير فرج: مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز.. وعام 2020 ستكون الأمور أفضل كثيرًا

وزير البترول يجتمع بالعاملين بمشروع "حقل ظهر" في بورسعيد

وزير البترول: حقل ظهر يمثل 30% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

خبير بترولي: الشركات المصرية تتجنب الاستثمار في استخراج الغاز لسبب وحيد (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

10:08 م

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

12:17 ص

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

11:05 م

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

02:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status