مدير الشئون المعنوية الأسبق: هنعدي قطر في إنتاج الغاز بشرط

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق إن هناك وثيقة أمريكية اكتشفت منذ 4 سنوات تؤكد أن مصر عائمة على بحيرة من الغاز شمال الدلتا والبحر المتوسط، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في ترسيم الحدود البحرية، حتى يستطيع التنقيب عن الغاز وقام بتسليح بحري لتأمين الاستثمارات، لافتا إلى أن مصر اكتفت من الغاز في 2018، وسوف تصدر الغاز 2020.



وأضاف" فرج"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن الدراسة الجيولوجية الأمريكية، وفقا للوثيقة أكدت أن ليبيا ومصر ولبنان وسوريا وإسرائيل سيكون لديهم غاز وسيقف عند تركيا، لافتًا إلى أن هناك 74 حالة استكشاف في المنطقة.



وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: "حقل ظهر يستطع مدنا بالغاز حتى عام 2045، ووارد ظهور حقول أخرى مثل ظهر"، متابعا: "شركة إيني قالت إنه يوجد حقل جديد يسمى نور مثل ظهر ولكن لا نعلم إلى متى.. وإذا استطاع الحقل الجديد أن يمدنا بالغاز إلى عام 2040 سوف نتخطي قطر في إنتاج الغاز"، معلقا: "الثروة للي حصلنا عليها طمعت الناس فينا".

