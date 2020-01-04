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إجراءات بريطانية لحماية مرور السفن بمضيق هرمز

السبت 04/يناير/2020 - 11:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، السبت، أن سفينتين حربيتين ستبدآن مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز لتوفير الحماية لها بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.  

وأضاف بن ولاس أنه أمر سفينتي "إتش.إم.إس مونتروز" و"إتش.إم.إس ديفندر" الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا.

وأكد أن "الحكومة البريطانية ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية سفنها ومواطنيها في هذا التوقيت".

 ودعا وزير الدفاع البريطاني كل الأطراف إلى ضبط النفس بعدما أدت ضربة جوية أمريكية إلى مقتل سليماني.

وقال بن ولاس في بيان: "إنه تحدث مع نظيره الأمريكي مارك إسبر"، مضيفا: "ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع". 

وقال: "القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك لمواطنيها".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.   

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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