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الفاشونيستا بدور البراهيم تستفز هند القحطاني بعبارات قاسية

السبت 04/يناير/2020 - 11:59 م
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بدور البراهيم
بدور البراهيم
لمياء علي
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تصدر وسم كلًا من الناشطة السعودية هند القحطاني والفاشونيستا بدور البراهيم، مؤشرات البحث في جوجل وتويتر، وذلك بعدما اشتعل فتيل الحرب بينهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

بدأت القصة  من الفاشونيستا بدور البراهيم التي هاجمت هند القحطاني وهي ناشطة سعودية ومن مشاهير السناب شات، وقامت باتهام هند بأنها يمنية وليست سعودية وأنها قد خضعت لعدة عمليات تجميل لكي تخفي عيوب وجهها واصفة فمها بنقار الخشب.

ولم يمر كلام بدور مرور الكرام، بل قررت هند القحطاني أن ترد بقوة ونشرت  مقطع فيديو عبر موقع سناب شات وقالت إنها ستفضح بدور واتهمتها بأنها تغير من نجاحها وشهرتها ومتابعيها الذي وصل عددهم أكثر من 2 مليون ونصف، مؤكدة على أنها لن تتلفظ بإسمها حتى لاترفع من قيمتها وقدرها.

وأضافت هند أن بدور تحاول أن تشتهر على حسابها عن طريق الهجوم عليها الدائم، موجهه لها رسالة وقالت: قلبك أسود والغيرة قتلتك وعوزة تنشهري على قفايا.

وسخرت القحطاني منها وقالت: شوف خشمك كيف؟ من الأذن اليمنى لليسرى كتير عاملة عمليات تجميل، إذا سألتي أي إنسان أين تقع سراة عبيدة سيقول لك في المملكة العربية السعودية، وفي حال إذا سألتي شخصاً أين تقع الرقعة سيرد عليك يقول لك في سوريا.

واختتمت القحطاني هجومها بأن فمها يدل على الأصالة والعروبة وقالت: خشمي واقف مثل السيف لتري مثل هذه الخشوم بنات القبائل مو مثل خشمك يالفقة.

جدير بالذكر أن بدور البراهيم كانت قد أثارت الجدل من قبل بفيديوهات جريئة وهي في حوض الإستحمام وتملؤها فقاعات الصابون، الأمر الذي عرضها لهجوم شديد من متابعيها.
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