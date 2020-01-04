من هو نجيب الزامل الذى ودعته السعودية اليوم؟ .. وهذه أخر تويتة كتبها

من هو الراحل نجيب الزامل



تفاصيل وفاه الإعلامي نجيب الزامل والسبب الحقيقي وراء ذلك





وأوضحت الوزارة أن الإعلامي نجيب الزامل كان يعاني من مرض الكلى منذ طفولته، وكان يتابع بشكل دوري تطورات العلاج بمستشفي الملك عبدالعزيز، وكان هذا المرض له دور كبير في ضعف المناعة لديه، وأدى إلى وفاته.



أخر ما قاله نجيب الزامل قبل وفاته بساعات على تويتر

وكان أخر ما جاء من الراحل نجيب الزامل تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، قبل ساعات قليلة من وفاته، قال فيها: "يجب أن تملك المعرفة كي تعرف متى تتحدث، وأن تملك الحكمة كي تدرك متى تصمت"، ليخلد التاريخ تلك التغريدة التي تداولها الألاف من متابعية ومحبية في الوطن العربي.











رحل عن عالمنا اليوم الإعلامي السعودي الكبير نجيب الزامل، الذي أصبح أسوء خبر في بداية العام الجديد بالمملكة العربية السعودية، الذي توفي في ماليزيا بعد تدهور الحالة الصحية له بشكل مفاجئ، وتصدر الزامل محركات البحث بعد وفاته، لكثرة الحديث عنه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والوسط الإعلامي من تعازي ومواساة لأهل الفقيد.نجيب الزامل هو واحد من أشهر الإعلاميين في المملكة العربية السعودية وأحد رواد العمل التطوعي، ولد بمدينة جدة، وتخرج من جامعة الملك فهد بكلية الإعلام بتقدير امتياز، كما حصل على الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والإعلام، عمل في البداية كمحرر صحفي ببعض الجرايد منها جريدة الرياض والاقتصادية، وبعد تميزة بمجال الإعلام التحق نجيب الزامل بالعمل مع عدة مؤسسات دولية التي تكرس عملها في الحفاظ على صحة الإنسان، وعمل بعدة مناصب أخري بالمملكة، كان منها عضو سابق بمجلس الشوري.وكُلف الإعلامي نجيب الزامل في عام 2012، ليكون أحد أعضاء مجلس الشوري السعودي، وتم أعفائه منه بقرار ملكي بعد 5 سنوات، وكان السبب وراء ذلك هو أشراك مؤسسات دولية لتقديم مساعدات للمجتمع السعودي، وهو ما يمنعه الدستور بالسعودية بعمل تلك المؤسسات بالمملكة.واشتهر نجيب الزامل بأنه من أكثر الشخصيات المؤثرة في المجتمع، وذلك لما قام به من جانب خيري وآخر اجتماعي، وساهم في العديد من المؤسسات الخيرية التي كانت تخدم الشعب السعودي ودعم الشباب.كشفت تقارير وزارة الصحة السعودية، تفاصيل وفاه الإعلامي نجيب الزامل الذي توفي اليوم بعدما تعرض لوعكة صحية خلال قايمة برجلة عائلية بماليزية.