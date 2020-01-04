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نتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول الآن في الدوري الإسباني 2-1.. تابعها في البث المباشر

السبت 04/يناير/2020 - 11:12 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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النتيجة الآن 2-1 لصالح برشلونة في الدقيقة 68....

بث مباشر مباراة برشلونة وإسبانيول yalla shoot 7sry، المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر، بث مباشر مباراة برشلونة وإسبانيول kora star.

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وخاص برشلونة 18 مباراة في الدوري الإسباني، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في ثلاثة وخسر مثلهما، فيما يتزيل إسبانيول الليجا برصيد 10 نقاط من 18 نقطة، إذ فاز في مباراتين وتعادل في أربعة وخسر في 12 مباراة.


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