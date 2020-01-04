Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن عملية استهداف قاسم سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 11:15 م
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الإعلامي عمرو أديب، أن الطائرة المسيرة التي اغتالت قاسم سليماني قائد فيلق القدس، خرجت من القاعدة الأمريكية بقطر، منوها بأن تحركات سليماني كانت مرصودة قبل تنفيذ العملية بخمسة أيام.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن قاسم سليماني لم يتم استهدافه إلا بعد خروجه من دائرة التفتيش الأولى بمطار العراق، والصاروخ الذي استهدفه يطلق عليه نار جهنم، كاشفا أن الأمريكان أرسلوا رسالة إلى إيران عبر السفير السويسري، مفاداها: "لو سمحتم الرد يكون على قدر سليماني".

وأكد أن هناك هزة كبيرة في إيران، متسائلا: "يا ترى وزير خارجة قطر قال إيه لوزير خارجية إيران.. أكيد قاله متزعلش أنا عبد المأمور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر قاسم سليماني عمرو أديب امريكا العراق

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش برشلونة bein المفتوحة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 7 ساعات

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

منذ ساعة الا ربع

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يومين

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

منذ ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

بث مباشر برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول مباشر في الدوري الاسباني| رابط ماتش برشلونة بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعة و نصف

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة برشلونه واسبانيول بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الاسباني لكرة القدم| شاهد هدف ميسي العالمي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يعتذر على الهواء بسبب اختراع بيل جيتس

عمرو أديب يفتح النار على أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر: "أنت مين"

صحيفة بريطانية: إيران تزرع شبكة خلايا في أفريقيا بهدف ضرب مصالح أمريكية

بعد استهداف مطار أبها.. عمرو أديب: إيران تتبع نظرية البلطجي

مستشار سعودي: استهداف محطتي أرامكو بمثابة 11 سبتمبر للمملكة

بعد اغتياله.. من هو قاسم سليماني الذي قتلته أمريكا بصواريخ "كاتيوشا"صباح اليوم؟

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:08 م

بث مباشر برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول مباشر في الدوري الاسباني| رابط ماتش برشلونة بي ان سبورت المفتوحة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش برشلونة bein المفتوحة

09:17 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

10:38 م

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن تقترب من الريال.. توجيه ضربة موجعة إلى برشلونة وبوجبا يخون زيدان والملكي

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status