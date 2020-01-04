بث مباشر برشلونة اليوم| مشاهدة برشلونة ضد إسبانيول Barcelona vs Espanyol: Live stream

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة اسبانيول ضد برشلونة، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره اسبانيول، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.





موعد مباراة ليفانتي ضد برشلونة لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE حرصًا على مشاهدة مباراة اسبانيول ضد برشلونة فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ليفانتي ضد برشلونة، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.





كورة جول Barcelona KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة اسبانيول ضد برشلونة ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اسبانيول ضد برشلونة حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.





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